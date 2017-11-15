مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة ركاب شرق روسيا

موسكو(صدى):

لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما تم انقاذ طفلة جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي .

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن طائرة من نوع ” ليت إل-410 تربوليت ” تحطمت لدى هبوطها في أحد المطارات المحلية، بعد رحلة من خاباروفسك عاصمة الإقليم .

وأضافت أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 5 ركاب، إضافة إلى طاقم يتكون من طيارين .

وبحسب المعلومات الأولية، لقي ستة أشخاص مصرعهم في الحادث، بينما تم إنقاذ طفرة عمرها 4 سنوات، ونقلت إلى مستشفى في حالة خطرة.