مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة ركاب شرق روسيا
لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما تم انقاذ طفلة جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي .
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية أن طائرة من نوع ” ليت إل-410 تربوليت ” تحطمت لدى هبوطها في أحد المطارات المحلية، بعد رحلة من خاباروفسك عاصمة الإقليم .
وأضافت أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 5 ركاب، إضافة إلى طاقم يتكون من طيارين .
وبحسب المعلومات الأولية، لقي ستة أشخاص مصرعهم في الحادث، بينما تم إنقاذ طفرة عمرها 4 سنوات، ونقلت إلى مستشفى في حالة خطرة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37985 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله ,,