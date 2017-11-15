” السوق المالية “: إعفاء الشركات من الإفصاح عن القوائم الأولية للربع الرابع

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية.

وقالت الهيئة اليوم: إنه في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً من الهيئة على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة، وأخذاً بالاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 25/ 2/ 1439هـ الموافق 14/ 11/ 2017م القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية.