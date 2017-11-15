المملكة تشارك في ثلاث منافسات قرآنية دولية

علي القحطاني(صدى):

تستعد المملكة للمشاركة في منافسات قرآنية دولية خلال الفترة المقبلة، في كل من المملكة المغربية ومملكة البحرين وجمهورية السودان، حيث أكمل المرشحون للمسابقة حفظهم ومراجعتهم لتمثيل المملكة، إضافة لمشاركتها في تحكيم عدد من المسابقات القرآنية الخارجية.

وأوضح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور منصور بن محمد السميح أن المشاركة في هذه المسابقات فرصة ثمينة لمراجعة كتاب الله تعالى وتدبره وإتقان حفظه، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمسابقة تسعى إلى إبراز جهود المملكة في خدمة كتاب الله تعالى من خلال المشاركة في المسابقات القرآنية العالمية، ودعمها بكوادر تحكيمية.

وقال: إن أبناء المملكة قادرون بمشيئة الله تعالى على تمثيل وطنهم بالصورة المشرفة، وذلك من خلال خطة تنفيذية تجعل مشاركاتهم إيجابية، وتسهم في تحقيق مراكز متقدمة، مؤكدًا أن منافسة الطلاب والمحكمين من المملكة تحظى بمتابعة واهتمام وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، الذي يسعى دائمًا إلى تذليل الصعاب، وتجاوز العقبات، وبذل كل ما يخدم كتاب الله تعالى، ويشجع حفظته، ويكرم أهله.