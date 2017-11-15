الإطاحة بـ4 قياديين بمستشفى رفحاء بسبب ” دفن رحم سيدة بالخطأ “
تسبب ملف دفن رحم سيدة بالخطأ في مستشفى رفحاء العام قبل أكثر من شهر (15/1/1439) في الإطاحة بأربعة قياديين في المستشفى، فيما تقررت حسومات نصف شهر لاثنين آخرين، وإنذار لثالث.
وأكد بيان أصدرته صحة منطقة الحدود الشمالية أمس (الثلاثاء)، أن مدير الصحة اعتمد توصيات اللجنة المشكلة لبحث قضية استئصال رحم المواطنة (ع. م. ش) وإسقاط جنينها، التي شملت إعفاء كل من مدير إدارة الجودة بالمستشفى، والتوصية بعدم تجديد عقده لعدم وجود سياسات واضحة للتعامل مع استلام الجثث وتسليم بقايا الأعضاء البشرية، ومدير حقوق وعلاقات المرضى ومساعده نظرا لعدم اتباعهما الإجراءات الرسمية في الشكاوى، ومدير إدارة المختبر والتوصية بعدم منحه علاوة سنوية لعدم استقباله العينات خارج وقت الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
وشملت القرارات حسومات نصف شهر لكل من طبيب العناية المركزة، وممرضة العناية، فيما اكتفت اللجنة بتوجيه إنذار رسمي لمأمور الثلاجة لعدم إلمامه بآلية العمل. وقضت القرارات بتشكيل لجنة فنية برئاسة المساعد العلاجي وعضوية المساعد للخدمات المساعدة وإدارات الجودة والمستشفيات والمتابعة الداخلية، لمراجعة جميع الإجراءات الخاصة باستلام وتسليم العينات في مستشفيات المنطقة خلال 30 يوما.
وجاء تشكيل اللجنة والتحقيق في الواقعة، بناء على توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، لبحث ما ترتب على ذلك من إجراءات دفن بالخطأ، وإعداد تقرير لمستوى الخدمات الصحية بالمنطقة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 22 دقيقة
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وكان بينه وبين الناس خصومة: يا أبا سلمة اجتنب الأرض ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» (رواه البخاري ومسلم).
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14078 ] نشر منذ 16 دقيقة
ما فهمت شي .
الحين فيه طريقه خاصه عند الصحه للدفن ؟ والا دفن الرحم له طريقه غير احفر وادفن
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وأكد بيان أصدرته صحة منطقة الحدود الشمالية أمس (الثلاثاء)، أن مدير الصحة اعتمد توصيات اللجنة المشكلة لبحث قضية استئصال رحم المواطنة (ع. م. ش) وإسقاط جنينها،
او المشكله تتعلق باستصال الرحم بالخطاء وقتل الجنيين ؟