33 متدربة في اختتام ورشة تدريب نسائية

عادل الحربي(صدى):

اختتمت بمقر مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء، الورشة التدريبية النسائية الأولى التي قدمتها الدكتورة حصة بنت محمد آل ملوذ وكيل عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك خالد.

واستهدفت مديرات ومسؤولات ومهتمات بالجودة في القطاع الحكومي والخاص بمنطقة الباحة والتي شاركت فيها 33 متدربة، إذ استهلت فعاليات الورشة بجولة داخل المركز والتعرف على مرافقه وخدماته واستمعت الحاضرات لشرح من فوزية بنت غرم الله الزهراني وإجابات عن الاستفسارات، بعد ذلك انطلقت فعاليات الورشة والتي تهدف إلى عرض مفاهيم وأساسيات الجودة، والتعرف على أهمية التقويم في عمليات الجودة، واستعراض أبرز الممارسات العملية للجودة، والتعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة.