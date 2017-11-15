صحة المدينة تكشف حقيقة إغلاق مستشفى الصدرية

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق مستشفى الأمراض الصدرية.

وأكد المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان، أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، وأن المستشفى قائم وتستقبل وتعزل حالات الدرن كما هو متبع، وهو يخدم شريحة كبيرة من مرضى الأمراض الصدرية.

وشدد سمان على أنه لا يمكن إغلاق أي مستشفى إلا بموافقة وزارة الصحة، وفقا لصحيفة عكاظ.