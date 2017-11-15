بالصور.. نائب أمير مكة يشهد تطوير واجهة جدة البحرية

حمود العنزي(صدى):

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، مشروع تطوير واجهة جدة البحرية للاطلاع على آخر الأعمال الجاري تنفيذها، واستمع إلى شرح وافٍ عما تم إنجازه في المشروع.

وقام نائب أمير العاصمة المقدسة، بالتجوال في مرافق المشروع الأساسية، كما اطّلع على تجربة النظام الصوتي الكامل الذي يمتد على طول 9 كم، ويتميز بإمكانية تشغيله جزئياً بما يتوافق مع أنماط الساحات.

كما نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً حديثة لآخر الأعمال التي تم إنجازها في مشروع تطوير الواجهة البحرية للمحافظة، والذي يمتد على مساحة تزيد على 720 ألف متر مربع، ويحتوي على جسر مشاة بطول 650 متراً، و5 أبراج ورصيف صيد بطول 125 متراً، و15 مظلة و6 جلسات عائلية ورصيف عائم ومرفأ لمراكب التنزه.