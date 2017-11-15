تعرف على رواتب الموظفات الجديدات في العدل

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر عن قيمة رواتب الموظفات التي سيجري تعيينهن في وزارة العدل، موضحة أن وظائف جديدة لحملة الشهادة الجامعية ستطرح خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر، أن الرواتب ستبدأ من 8 آلاف ريال على المرتبة الثامنة، مشيرة إلى أن الموظفات المعينات على المرتبة الخامسة فما فوق ستتجاوز رواتبهم 13 ألف ريال وفق نظام وزارة الخدمة المدنية، مؤكدة أن المؤهل العملي والمعدل الدراسي والمهارات التقنية والإدارية ستكون معايير المنافسة.

وأشارت المصادر إلى أن الوظائف النسائية محصورة في 4 مجالات، تحت مسمى ” باحثة اجتماعية ” و ” باحثة شرعية ” و ” باحثة قانونية ” و ” مساعدة إدارية “، سيتم ملؤها عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والإدارية والاجتماعية.

وأكدت أن وزارة العدل ستطرح خلال الأيام القادمة وظائف جديدة على مرتبة أخرى لحملة الشهادة الجامعية، مضيفة أن عمل النساء في الوقت الحالي سيكون في وحدات الاستقبال والإرشاد وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية.