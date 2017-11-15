بالفيديو.. ضرب مواطن مصري في الشارع من أهل طليقته

نورة الشهري(صدى):

عرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبه، مقطع فيديو لمواطن مصري ووالدة طليقته تضربه في الشارع لمحاولته رؤية ابنته.

وقال المواطن المصري مصطفى أبو رحيل، إنه لم يتمكن من رؤية طفلته منذ طلاق زوجته حتى الآن.

وأشار خلال برنامج ” هنا القاهرة “، على قناة ” القاهرة والناس “، مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أن طليقته تزوجت بعد تطليقها ومنعته من رؤية طفلته، لافتًا إلى أنها تقوم بغرز أفكار سلبية في عقل الطفلة، وأكشف ذلك مؤخرا عندما تمكن من رؤيتها عن طريق زوج طليقا الذي وصفه بالشخص المحترم.

وأكد أبو رحيل، أنه دخل في حالة من البكاء بعد أن تعاملت مع الطفلة على أساس أنه شخص غريب لا تعرفه.