شاهد.. حميد السعيد يمدح المملكة ويذكر مواقفها مع بلاده والعرب

نورة الشهري(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للشاعر الكويتي حميد السعيد من الرياض حيث الموسم الثامن من برنامج ” شاعر المليون ” بعد اختتام محطتها الثانية في الكويت.

ومدح السعيد، المملكة وما فعلته لبلده الكويت أثناء حرب الخليج، وما تفعله من أشقائها العرب على وجه العموم.

وتعتبر جولة لجنة التحكيم في السعودية من أهم جولات شاعر المليون بالنظر إلى التاريخ الثقافي الشعري المعروف لأبناء السعودية والإمكانات الشعرية الفريدة التي يمتازون بها، وأثبت شعراء السعودية على مدى المواسم الماضية حضورهم القوي في كل المراحل.