المساحة الجيولوجية تكشف حقيقة تعرض الخليج لـ ” زلزال مدمر “

سعيد العجل(صدى):

نفى متحدث هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ما تردد وانتشر بشكل كبير في وسائل التواصل عن حدوث زلزال كبير، سيضرب إيران والعراق والخليج العربي خلال الأيام القادمة.

وأكد أنها إشاعة مغرضة القصد منها ترويع المواطنين والمقيمين، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل، وهي في علم الغيب.

وأضاف: ” الزلزال الذي ضرب العراق لم يكن أحد يعرف أنه سيقع، فكيف يعرفون الآن “، مشدداً على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية أو من مواقع الهيئة الموحدة Sgs.org.sa