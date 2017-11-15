التفاصيل الكاملة حول العثور على جثة رجل بأحد أرصفة الطائف 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف على رجل ظل ممدداً لفترة طويلة على رصيف بأحد الشوارع في حي الجال، دون أن يبدي أي حركة.

وقالت مصادر إن رجال الأمن باشروا البلاغ وتبين لهم وفاة الشخص المبلغ عنه؛ إذ شوهدت بعض الإصابات في وجهه، ليجري نقله عن طريق الهلال الأحمر الذي أكد وفاته، فيما تسلمت الشرطة ملف القضية لمتابعتها والتأكد من أسبابها إن كانت جنائية أم لا بعد تقرير الطب الشرعي.

وبيّنت المصادر أن شهود عيان من الحي تعرفوا على هوية صاحب الجثة، مشيرين إلى أنه وافد آسيوي في العقد السادس من عمره، ودائماً ما كانوا يرونه في المسجد وقت أداء الصلوات.