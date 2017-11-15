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شاهد.. الصور الأولى بعد مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

شاهد.. الصور الأولى بعد مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا
كاليفورنيا(صدى):

انتشرت قوات الشرطة الأمريكية حول محيط مدرسة ابتدائية بمقاطعة (تهيما) التى شهدت حادث إطلاق نار شمال ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى، حيث وضعت الشرطة حواجز أمنية حول موقع الحادث، فيما قامت الجهات المختصة بمعاينة مسرح الجريمة.

وفى وقت سابق، ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة، أن مروحية طبية نقلت طفلا فى السادسة من عمره إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص، فيما وردت أنباء عن إصابة طفل آخر فى ساقه.

وقال فل جونسون مساعد شريف مقاطعة (تهيما) إن عددا من الطلاب نقلوا إلى المستشفى بمروحيات، مضيفا أن المدرسة تم إخلاؤها، فيما يوجد الطلاب الذين كانوا بداخلها وقت إطلاق النار فى مكان آمن الآن.

An FBI agent is seen outside Rancho Tehama Elementary School after a shooting in the morning on November 14, 2017, in Rancho Tehama, California
Four people were killed and nearly a dozen were wounded, including several children, when a gunman went on a rampage at multiple locations, including a school in rural northern California. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage
Law enforcement officers stand near one of many crime scenes after a shooting on November 14, 2017, in Rancho Tehama, California
Four people were killed and nearly a dozen were wounded, including several children, when a gunman went on a rampage at multiple locations, including a school in rural northern California. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage
A crime scene photographer takes photos of a Sheriff’s vehicle that was involved in a shooting on November 14, 2017, in Rancho Tehama, California
Four people were killed and nearly a dozen were wounded, including several children, when a gunman went on a rampage at multiple locations, including a school in rural northern California. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage
Law enforcement officers examine a vehicle that was involved in a shooting on November 14, 2017, in Rancho Tehama, California
Four people were killed and nearly a dozen were wounded, including several children, when a gunman went on a rampage at multiple locations, including a school in rural northern California. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage
A Tehama County Coroner’s van enters the Rancho Tehama Elementary school grounds after a shooting on November 14, 2017, in Rancho Tehama, California
Four people were killed and nearly a dozen were wounded, including several children, when a gunman went on a rampage at multiple locations, including a school in rural northern California. / AFP PHOTO / Elijah Nouvelage

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1015 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله أصبح العنف والقتل هو السمة الاساسية بالعالم الان

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