شاهد.. الصور الأولى بعد مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بكاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

انتشرت قوات الشرطة الأمريكية حول محيط مدرسة ابتدائية بمقاطعة (تهيما) التى شهدت حادث إطلاق نار شمال ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن سقوط 5 قتلى، حيث وضعت الشرطة حواجز أمنية حول موقع الحادث، فيما قامت الجهات المختصة بمعاينة مسرح الجريمة.

وفى وقت سابق، ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة، أن مروحية طبية نقلت طفلا فى السادسة من عمره إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص، فيما وردت أنباء عن إصابة طفل آخر فى ساقه.

وقال فل جونسون مساعد شريف مقاطعة (تهيما) إن عددا من الطلاب نقلوا إلى المستشفى بمروحيات، مضيفا أن المدرسة تم إخلاؤها، فيما يوجد الطلاب الذين كانوا بداخلها وقت إطلاق النار فى مكان آمن الآن.