منتخب هندوراس ضيف أستراليا فى لقاء حسم قبل التأهل لمونديال 2018

نواف السالم(صدى):

يستضيف المنتخب الأسترالى نظيره الهندوراسى، اليوم الأربعاء، فى مباراة إياب الملحق الدولي بين خامس تصفيات آسيا ورابع تصفيات كونكاكاف “اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي”.

ويأمل المنتخب الأسترالى فى الفوز على منتخب هندوراس، فى مباراة اليوم، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى، لحجز بطاقة التأهل لمونديال كأس العالم روسيا 2018، ليتأهل للمرة الرابعة على التوالى لنهائيات العرس الكروى.

وكان المنتخب الأسترالى قد تأهل للمونديال 3 مرات على التوالى من النسخ الأخيرة للمونديال، فى 2006 و2010 و2014 و4 مرات فى تاريخها كانت الأولى فى 1974، وكانت أفضل نتيجة لأستراليا فى كأس العالم هى التأهل الى دور الـ16 فى ألمانيا عام 2006.