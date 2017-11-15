رسالة قاسية من سعود القحطاني لـ  أمير قطر

نايف السالم (صدى):

علّق المستشار بالديوان الملكي ” سعود القحطاني “، على خطاب أمير قطر تميم بن حمد، عبر عدة تغريدات على موقع التواصل “تويتر” قائلا : “ذعر خيال المآتة من سحب كأس العالم في محله.. فهو يعلم جيدًا كيف حصلوا على تنظيم البطولة.. وهو يعلم أن الملفات قد فتحت وكشف حساب كأس العالم قارب على الانتهاء ولا يحتاج إلا لإشارة من الكبار لكشف المستور.. وبعدها سيكون حسابه العسير مع الشعب القطري على مليارات الشعب المهدرة بهذا العبث “.

وأضاف القحطاني في تغريدة أخرى على خيال المآته تميم حفظ ماء وجهه وكرامته وأن لا يذل نفسه أكثر من هذا، عليه أن يتعود أن الدولة التي يتسلط عليها تنظيم الحمدين أصبحت جزيرة صغيرة منعزلة عدد أجانبها ثلاثة أضعاف مواطنيها، إذا كان قلقًا من مجاعة أو شح بالأدوية فقد تعهد الكبار أنهم لن يسمحوا بتعرض الشعب القطري لذلك.

وتابع : خيال المٱته تميم يشتكي بحرقة أن مقاطعة قطر وأسلوب دول المقاطعة مس بالأعراف والقيم والمصالح في علاج الخلافات.

طبعًا؛ هو يقصد قواعد اللعبة التي وضعوها خلال ال 21 سنة الماضية (الكذب والتذاكي والمؤامرات) والتي صبر عليهم الكبار فيها. الٱن الكبار من يضعون قواعد اللعبة رغمًا عن أنفه.