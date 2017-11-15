تعرف على حقيقة تأجيل رسوم المرافقين بعد عامين 

نايف السالم(صدى):

حددت المديرية العامة للجوازات موقفها من أنباء تتحدث عن مصير رسوم المرافقين على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، فيما بعد عام 2020، وأعادت الأمر إلى الإعلان الرسمي.

وكتب أحد المقيمين سؤالاً على الحساب الرسمي لمديرية الجوازات في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قال فيه: ” السلام عليكم ورحمة الله.. رسوم المرافقين لغاية 2020 أم ستستمر بعدها؟ “.

وردت المديرية قائلة: ” أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك “.