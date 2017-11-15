قريبا.. إقالة ” باوزا ” وهذا هو المدرب البديل لقيادة الأخضر

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن هناك تفكير في الاستعانة بالمدير الفني لنادي الهلال الأرجنتيني ” دياز ” لقيادة المنتخب في كأس العالم 2018 بديلا لباوزا.

وأشار المصدر إلى ما قاله رئيس هيئة الرياضة، تركي ال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس، والتي عبر من خلالها عن امتعاضه من اداء المنتخب خلال المعسكر التدريبي استعدادا لكاس العالم والذي اقيم بالبرتغال.

وكان ” آل الشيخ “، قال في تغريدته إن المدير الفني باوزا تحت المجهر، في إشارة منه على عدم رضاه عن العمل الذي يقوم به باوزا حاليا.

وأكد المصدر أن مصير ” باوزا ” سيتم تحديده عقب نهاية الفريق الهلالي من مشواره في البطولة الأسيوية وعقب الاجتماع بين رئيس اتحاد كرة القدم الدكتور عادل عزت مع رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ والمقرر خلال الاسبوع المقبل.