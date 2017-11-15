مسؤول ليبي: داعش ظهر مجددًا قرب سرت

طرابلس(صدى):

أفاد مسؤول أمني محلي ليبي أن تنظيم داعش الإرهابي ظهر مجددًا قرب مدينة سرت التي خسرها قبل 11 شهرًا أثناء مواجهات مسلحة مع قوات ليبية.

وقال رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بمدينة سرت الزروق سويطي، في تصريحات، إن عناصر تنظيم داعش أقاموا فجر الاثنين حاجز في موقع يبعد 20 كيلومترًا جنوب منطقة بوهادي قرب سرت.

وأضاف، أن التنظيم يتخذ من الأودية الوعرة الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب منطقة بوهادي مقرًا له.

وأوضح المسؤول أن عناصر التنظيم قاموا بالاعتداء وتفتيش سيارات المواطنين المارين بالطريق.

وفي ديسمبر 2016 خسر تنظيم داعش الإرهابي مدينة سرت، التي سيطر عليها في مايو 2015، ليتخذها إمارة له قبل أن تتقدم للمدينة قوات ليبية شكلت من قبل المجلس الرئاسي في شهر مايو 2016، لمحاربته وطرده من المدينه، بعد طرده قبل ذلك من بنغازي ودرنة والنوفلية وصبراتة.