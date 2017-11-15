الطائرات البريطانية تواصل قصف مواقع داعش في سوريا والعراق

لندن(صدى):

واصل سلاح الجو البريطاني استهداف عدد من المواقع التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أمس الثلاثاء، أن مقاتلات بريطانية من طراز ” تيرنيدو ” دمرت يوم الخميس الماضي مركبة تتبع للتنظيم الإرهابي ومستودع إمداد غرب العراق، مشيراً إلى أن مقاتلات أخرى من طراز ” تايفون ” قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتفجير عدد من العبوات الناسفة كانت مزروعة على أحد الطرق شمال العراق .

وفي إطار العمليات داخل الأراضي السورية أكد البيان قصف طائرات من طراز ” ريبير” شاحنة مفخخة تتبع للتنظيم في شرق سوريا.