بالفيديو| هدية فاخرة من شاب لأمير الرياض.. تعرف عليها

بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، استطاع شاب إنشاء مصنع لإنتاج الساعات المبتكرة في مكة المكرمة.

وقان الشاب بإهداء أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، نسخة من الساعة المبتكرة.

وقدّم الشاب ماجد محمد فايز الساعة التي أطلق عليها “ساعة الطواف”؛ إذ إن عقاربها تدور من اليسار إلى اليمين في محاكاة لحركة الطائفين بالكعبة المشرفة.

جاء ذلك خلال زيارة أمير الرياض للمعرض المصاحب لمنتدى أسبار الدولي الذي تشهد مدينة الرياض فعالياته، ويشارك فيه عدد من المبتكرين ورواد الأعمال.

<blockquote class=”twitter-video” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>أحد الشباب المبتكرين يهدي <br>سمو أمير منطقة <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الرياض</a> <br>ساعة مميزة تعمل بأحجار مبتكرة <br>خلال تدشينه لمعرض <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#منتدى_أسبار_الدولي</a><a href=”https://twitter.com/Asbar_WF?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Asbar_WF</a> <a href=”https://t.co/AtaVGBkYDK”>pic.twitter.com/AtaVGBkYDK</a></p>— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) <a href=”https://twitter.com/saudiatv/status/930509568848822272?ref_src=twsrc%5Etfw”>١٤ نوفمبر، ٢٠١٧</a></blockquote>

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