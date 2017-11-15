مقتل 5 أشخاص ومهاجم في إطلاق نار بكاليفورنيا

حمود العنزي(صدى):

أعلن تلفزيون محلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية، أمس الثلاثاء، وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون قتلت المهاجم فيما أصيب بعض الأطفال.

وأورد تلفزيون ” ساكرانتو ” نقلا عن مسؤول في مكتب قائد شرطة المنطقة، أن عددا من التلاميذ نقلوا جوا نتيجة إطلاق النار في مدرسة رانشو تيهاما قرب منطقة كورنينغ.

وأورد المصدر نقلا عن السلطات، أن إطلاق النار بدأ في منزل وانتهى في مدرسة ” رانشو تيهاما ” قرب بلدة كورننغ.

وقال فيل جونستون مساعد قائد الشرطة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المهاجم كان مسلحا ببندقية نصف آلية ومسدسين.

وأوضح أن عددا من التلاميذ نقلوا جوا للعلاج، ولم توضح السلطات بعد سبب إطلاق النار، وتبعد المدرسة أكثر من 193 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ساكرامنتو.