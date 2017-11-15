فيديو.. السنغال تفوز على جنوب إفريقيا بهدفين في ختام مشوار المونديال

ماجد محمد(صدى):

فازت السنغال، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال روسيا ، بهدفين لهدف على جنوب إفريقيا، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية.

ورفعت السنغال رصيدها إلى 14 نقطة من 6 مباريات، مقابل 9 لبوركينا فسو التي قست على الرأس الأخضر ” 6 نقاط ” برباعية نظيفة.

وافتتحت السنغال التسجيل عبر أوبا نغيت (56)، ثم عادلت جنوب أفريقيا التي تذيلت المجموعة بأربع نقاط، عن طريق برسي تاو (65)، قبل أن يخطف كارا مبودجي هدف الفوز في اللحظات الاخيرة (90+3).

وفي المباراة الثانية، سجل لبوركينا فاسو بريجوس ناكولما (45+1 و58 و63) وبانو دياوارا (90+4).

وهي المرة الثانية التي تشارك فيها السنغال النهائيات في تاريخها بعد الأولى عام 2002، عندما أبهرت المتابعين بقيادة المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو، ببلوغها الدور ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد تركيا بهدف وحيد.