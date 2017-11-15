فيديو| باسل.. طبيب أطفال صباحا وبائعا للقهوة في المساء

نايف السالم(صدى):

في لفتة غريبة، كشف تقرير تليفزيوني عن طبيب سعودي يعمل في الصباح بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، وفي المساء يصنع القهوة لزبائنه.

وعرض التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، الطبيب باسل الطامي الذي يعمل طبيبا للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة ويحلم بالتخصص في مجال فريد يضيف له ولبلده الامتياز.

وأبان التقرير أن الطامي، الطبيب يتحول في المساء إلى صانع للقهوة، حيث يعمل في كشك على طريق يقدم من خلاله القهوة للزبائن الذين عبّروا عن إعجابهم بنموذج الطبيب الذي يعمل بتقديم القهوة في المساء.