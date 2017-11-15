العمل تكشف حقيقة إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إعادة فتح تراخيص مكاتب الاستقدام، المرتبطة بسوق العمالة الوافدة تحديدا وبشكل أوسع بقطاع العمالة المنزلية.

وقالت وزارة العمل، ردا على سؤال ورد إلى حساب ” خدمة العملاء ” في موقع ” تويتر “، بشأن فتح تراخيص مكاتب الاستقدام، إنه لم يتم إعادة فتح التراخيص حالياً.

وأوضحت: ” عزيزي العميل، تم إيقاف إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام بشكل مؤقت.. في حال صدر قرار سيتم الإعلان عنه فوراً ” .