نصر الله يصاب بخيبة أمل في بيروت.. الحريري والبطريرك من الرياض يد واحدة 

عادل الحربي(صدى):

” حسن نصرالله يصاب بالخيبة في بيروت “.. هكذا علق الإعلامي والسياسي اللبناني جيري ماهر، عقب التقاء رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالبطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي، في السعودية.

وأثار اللقاء الذي جمع الحريري بالبطريرك، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خضم الجدل الدائر حول الظروف المحيطة بالحريري.

وحسب موقع “سي إن إن” بالعربية، علق صاحب حساب حسام الدخيل قائلاً: “تتوقعون بعد هالصورة بيطلعون يقولون إن البطريرك محتجز مع الحريري وإلا مسوي زيارة للمعتقل الحريري؟”.

وزار البطريرك اللبناني بشارة بطرس الراعي السعودية، والتقى خلال زيارته كبار المسؤولين في السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بحضور وزراء ومسؤولين كبار في الدولة، إضافة إلى التقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.