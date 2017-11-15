مستشار ملك المغرب عن صورة الوشاح المؤيد لتميم: مفبركة

مليكة فؤاد(صدى):

قال مستشار ملك المغرب ياسر الزناكي، إن الصورة المتداولة للملك محمد السادس والتي ظهر فيها حاملا وشاحا عليه عبارة تأييد لتميم بن حمد أثناء تواجده في دولة قطر، مفبركة.

وأضاف الزناكي أن الجميع تفاجأ بهذه الصورة، مشيرا إلى أنه تواجد مع ملك المغرب في جميع تنقلاته الخارجية، ولم يقم قط بأخذ أي صورة تتضمن هذه العبارات.

وتداول أنصار تميم بن حمد، وجماعة الإخوان، الصورة المفبركة بكثرة.