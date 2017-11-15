مدير متحرش يطلب من موظفة علاقة محرمة ويهددها بالفصل

عادل الحربي(صدى):

تعرضت فتاة للابتزاز الجنسي من جانب مديرها في العمل، حيث طلب منها المدير عقد اجتماع مع الموظفات، فلما ذهبت لم تجد غيرها في المكتب؛ ليساومها المدير بخيارين إما أن تقيم معه علاقة محرمة وإما تترك العمل.

وأوضحت الفتاة وتدعى ” مرام محمد ” ، في مداخلة هاتفية مع برنامج ” سيدتي ” على قناة ” روتانا خليجية ” ، أنه بدأ يسألها عن الارتباط وسر رفضها، ثم وجه طلبه السابق، مشيرة إلى أنها تركت العمل فورا.

وأضافت ” مرام ” أن كثيرات من زميلاتها يتعرضن لمثل هذه المواقف؛ لكنهن لا يستطعن البوح أو الشكوى، تحسبًا لتداعيات ذلك.