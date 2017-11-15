الأمير خالد بن سلطان يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية

علي القحطاني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية فيصل الرحماني.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة كل ما يخص سباقات الخيل العربية في العالم والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، وسُبل تطويرها.

من جهة ثانية هنأ سمو الأمير خالد بن سلطان، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية على توليه المنصب، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق، ومتمنياً أن تشهد سباقات الخيل العربية تطوراً كبيراً على الساحتين العربية والدولية.

وأثنى سموه على جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة، التي يبذلها لتطوير ودعم سباقات الخيل في دول الخليج العربية والعالم أجمع.

من جانبه رفع فيصل الرحماني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على كل ما يقدمانه لرياضة الفروسية ولسباقات الخيل العربية. كما قدم شكره للأمير خالد بن سلطان على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالدعم الذي وجده خلال الاستقبال والسعي الكبير على تطوير سباقات الخيل العربية محلياً دولياً.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية يملكان إسطبلات ومرابط وسلالات تعد الأفضل في العالم وذلك من خلال النتائج التي حققتها في السنوات الماضية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.