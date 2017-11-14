المملكة تسمح بـ ” اليوغا ” ضمن الأنشطة الرياضية

نواف السالم(صدى):

ذكرت وسائل إعلام هندية، أن وزارة التجارة والاستثمار في السعودية أدرجت رياضة “اليوغا” ضمن الأنشطة المسموح باستخراج سجل تجاري لها وممارستها .

ونقل حساب ” ArabYogaFoundation ” على تويتر، عن سوامي رامديف أحد أشهر مدربي اليوغا في الهند قوله: إن السماح بممارسة رياضة اليوغا في السعودية يعد قرارًا تاريخيًا، مشيرًا إلى أن اليوغا تعد رياضة صحية جدًا .

وقالت قناة ” أنديا ” إن نوف مروعي هي أول سعودية معتمدة لتدريس هذا النوع من الرياضة، وهي رئيسة اليوغا العربية التي تأسست في 2010 .