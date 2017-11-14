مارادونا: حزين لغياب إيطاليا عن مونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا اليوم الثلاثاء، أنه حزين، لعدم تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وقال مارادونا، لاعب نادي نابولي الايطالي السابق، عبر حسابه على موقع فيسبوك ” أنا آسف كثيرا لفشل ايطاليا بالتأهل الى المونديال، أعطى الإيطاليون رونقا دائما لكؤوس العالم ” .

وختم مارادونا ” من المحزن أن تبقى إيطاليا، إحدى الدول الكبرى والتاريخية، على باب المونديال في روسيا ” .