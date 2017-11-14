مارادونا: حزين لغياب إيطاليا عن مونديال روسيا 2018
قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا اليوم الثلاثاء، أنه حزين، لعدم تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.
وقال مارادونا، لاعب نادي نابولي الايطالي السابق، عبر حسابه على موقع فيسبوك ” أنا آسف كثيرا لفشل ايطاليا بالتأهل الى المونديال، أعطى الإيطاليون رونقا دائما لكؤوس العالم ” .
وختم مارادونا ” من المحزن أن تبقى إيطاليا، إحدى الدول الكبرى والتاريخية، على باب المونديال في روسيا ” .
ابو داود[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 8 دقائق
كلامك صح يامارادونا كلنا حزينون لعدم وجود ايطاليا في مونديال روسيا 2018 هذا المنتخب الذي فاز 4 مرات بكاس العالم ولم يتخلف سوي 3 مرات منذ ان اسست البطوله كلنا نتذكر عمالقة المنتخب الايطالي باولو روسي ودينو زوف وصاحب الراس الذهبيه بيتجا