خدمة توصيل طلبات المنازل تصل الفضاء

نورة الشهري(صدى):

في بادرة جديدة وفريدة من نوعها، قامت وكالة الطيران والفضاء الأميركية ” ناسا ” بتوفير خدمة توصيل طلبات إلى الفضاء، فقد حصل رواد فضاء الثلاثاء على فطائر بيتزا ومثلجات ” آيس كريم ” ، وبعد يومين من إطلاقها من فرجينيا، وصلت سفينة إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

وبجانب معدات ناسا ومستلزمات تجاربها، حملت كبسولة أوربيتال أتك آيس كريم شوكولاتة وفانيلا لستة رواد فضاء في المحطة، فضلا عن فطائر بيتزا.

ودائما ما يشتهي رواد الفضاء البيتزا وهم في مدارهم، لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة للإيطالي باولو نيسوبي، فهو في الفضاء منذ يوليو، ومازال أمامه شهر آخر قبل أن يهبط على الأرض.

وبجانب الخبز المسطح، تحتوي الكبسولة على جميع المواد المستخدمة في صناعة البيتزا الأرضية: الصلصة والجبن والببروني ومعجون الأنشوغة والطماطم وصلصة البيستو وزيت الزيتون وغير ذلك.

كما حصل رواد الفضاء على مثلجات، مثل شحنة كبيرة مجمدة لأكواب الأيس كريم وساندوتشات الأيس كريم، وعبوات الفواكه المجمدة.

وإجمالا، نقلت الكبسولة نحو 4 أطنان من هذه المنتجات، تحت اسم (إس إس جين سيرنان)، تكريما لآخر رجل سار على سطح القمر والذي توفي في يناير.

وتشمل مستلزمات التجارب ديدان ونبات البرسيم، ومن المقرر أن تقوم ” سبايس اكس ” ، وهو شركة شحن أخرى رئيسة لناسا، بخدمة توصيل الشهر المقبل.