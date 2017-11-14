منصة بيع تذاكر مباراة الاتحاد والشباب: الإقبال ضعيف

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر مباريات الدوري، ان أن الإقبال على تذاكر مباراة الاتحاد والشباب ضعيفا، مشيرة إلى أنها باعت 3 آلاف تذكرة، المقرر إقامتها، مساء الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله في جدة.

وكانت ” مكاني ” قد طرحت تذاكر مباراة الاتحاد والشباب قبل عدة أيام، وبلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة 35 ريالًا، والمنصة الفضية 600 ريال، أما المنصة الذهبية فتم طرحها بـ1200 ريال.

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، برصيد 12 نقطة، أما نادي الشباب فيقبع بالمركز الـ11 برصيد 9 نقاط.