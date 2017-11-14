مدني محايل يخمد حريقًا بمستودع لمطعم وجبات سريعة

محمد بن طحيطح (صدى):

نجح فريق الدفاع المدني بمحايل عسير، من إخماد حريق محدود في مستودع مطعم للوجبات السريعة بمدينة محايل، ويحتوي على مياه ومواد غذائية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مدني عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أنه تم إخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة فيما لم يصاحبه أي إصابات أو إشكاليات ولله الحمد.

وأشارت المعاينة والتحقيق الأولي، أن سبب الحادث يعود لالتماس كهربائي بالتمديدات الكهربائية لجهاز التكييف بالمستودع، وتم عمل محضر مشترك مع مندوب صحة البيئة ببلدية محايل للوقوف على سلامة المواد الغذائية بالمستودع عقب الحادث.