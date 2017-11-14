‏يتيم المجد يطرد شعب قطر ويحتمي بالمجنسين

طلال الضوي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن يتيم المجد، استبعد جميع أبناء قبيلة قحطان وبني هاجر، من المواقع العسكرية والأمنية الحساسة، واستبدلتهم بآخرين من المرتزقة لحمايته من أبناء شعبه.

وتأتي تلك الخطوة من جانب النظام القطري قبيل تجمع قبائل قحطان، الذي دعا إليه أمير الفوج 46 الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي، للتضامن مع شيخ قبيلة شمل بني هاجر في قطر الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي، احتجاجاً على سحب الدوحة جنسيته أخيراً.

وذكر تقرير صحفي، أن قطر ستستعين بعدد من المرتزقة الأجانب لقيادة طائراتها الجديدة، والتي تأتي في إطار الصفقة التي أبرمتها قطر مع بريطانيا لشراء 24 طائرة حربية من طراز تايفون من شركة بي إيه إي سيستمز BAE Systems العسكرية البريطانية.

وأضاف التقرير أن القوات الجوية القطرية تعدادها صغير جدا ولا تمتلك العدد الكافي من الطيارين المدربين لقيادة هذه الطائرات الحديثة، وهذا سيضطرها في النهاية للاستعانة بأجانب لقيادة هذه الطائرات وجلب المرتزقة من الصومال والسودان وجنوب افريقيا لحمايته من أبناء شعبه.