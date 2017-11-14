السودان يتخذ خطوات تدريجية لرفع الدعم عن السلع

الخرطوم(صدى):

يتخذ السودان خطوات تدريجية نحو رفع الدعم بحلول العام 2019 لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي.

وقال وزير المالية السوداني مجدي ياسين، لرويترز: ” سنقوم برفع الدعم تدريجيا وحسب خطة البرنامج الخماسي بنهاية عام 2019 سيتم إنهاء الدعم الحكومي للسلع.. تتم حاليا معالجة معظم الأشياء التي تعيق الاستثمار الأجنبي، وهناك إصلاحات تتم لقوانين الاستثمار والشركات التجارية ” .

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء، فإن التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر إلى 33.08 في المائة من 35.13 بالمائة في سبتمبر بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.

وقال ياسين: ” موازنة 2018 التي ستبدأ في يناير، تمثل أول موازنة بعد انتهاء الحظر الاقتصادي الأمريكي.. البنك المركزي سيضع سياسات لتوحيد سعر صرف الجنيه ” ، مضيفا: ” لا يوجد اتجاه لتعويم الجنيه ” .