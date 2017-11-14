قوات التحالف تقصف مواقع الانقلابيين شمال صنعاء

فهمي محمد(صدى):

قصفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في صنعاء.

وقال مصدر ميدانية، إن معارك ضارية خاضتها قوات الجيش الوطني مصحوبة بقصف مدفعي مكثف على مواقع الميليشيا الانقلابية في قلب جبهة نهم.

وأفادت تلك المصادر بسقوط عددٍ من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، فضلًا على تكبدها خسائر كبيرة في العتاد القتالي جراء الغارات الجوية والمعارك الميدانية.