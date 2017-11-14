بالفيديو.. القوات الأمريكية تصفي 40 إرهابيا في الصومال
أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، قتل 40 إرهابيا ضمن 5 ضربات استمرت 4 أيام في الصومال، مشيرة إلى أنها استهدفت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، إضافة إلى عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
ونشر الحساب الرسمي لفريق التواصل الإلكتروني التابع للخارجية الأمريكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لاستهداف تلك التنظيمات الإرهابية.
أعلنت #الولايات_المتحدة أنها قتلت 40 متطرفاً في #الصومال خلال أربعة أيام، ضمن خمس ضربات استهدفت #حركة_الشباب الصومالية الموالية لتنظيم #القاعدة، وأفرادا من تنظيم #داعش#وكالة_أعماق#دولة_الخلافة pic.twitter.com/wLs9uUV7Fg
— فريق التواصل DOS (@DOTArabic) November 14, 2017
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