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بالفيديو.. القوات الأمريكية تصفي 40 إرهابيا في الصومال

بالفيديو.. القوات الأمريكية تصفي 40 إرهابيا في الصومال
واشنطن(صدى):

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، قتل 40 إرهابيا ضمن 5 ضربات استمرت 4 أيام في الصومال، مشيرة إلى أنها استهدفت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة، إضافة إلى عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق التواصل الإلكتروني التابع للخارجية الأمريكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لاستهداف تلك التنظيمات الإرهابية.


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