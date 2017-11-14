بالصور.. تعرف على المقاتلة الشبحية الروسية ” سو 57 ” فائقة القدرات

موسكو(صدى):

لا تزال المقاتلة الشبحية الروسية ” سو-57 ” رهن الاختبارات ولم تخضع للإنتاج، رغم أن روسيا أعلنت عن رغبتها في تحويلها إلى طائرة من الجيل السادس، والتي تعرفها روسيا بأنها مقاتلة فائقة القدرات.

وأجرت الطائرة “سو-57″ التي كانت تحمل الاسم ” تي-50 ” في البداية، أولى رحلاتها في يناير من عام 2010، وتم تزويدها بمحرك ” إزديلي-30 ” ، لكنه ما زال يخضع للاختبار.

ورغم ذلك، فإن المحرك ” إزديلي-30 ” يمد الطائرة بمعدل تسلق يصل إلى 70 ألف قدم (21.3 ألف متر) في الدقيقة الواحدة، فيما تصل السرعة القصوى للمقاتلة إلى 1616 ميلًا (2600 كيلومتر) في الساعة.

وفي المقابل تصل السرعة القصوى للمقاتلة ” إف-22 رابتور ” نحو 1500 ميل في الساعة، ويمكنها الوصول إلى ارتفاع 50 ألف قدم، مقابل 65 ألفًا لنظيرتها الروسية.