الشباب يواصل تحضيراته للإتحاد

الرياض(صدى):

واصل فريق الشباب مساء اليوم استعداداته على ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني دانييل كارينيو، وذلك تأهباً للقاء الاتحاد يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز.

واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة (غونزاليس)، عقب ذلك طبق اللاعبون عدة تدريبات فنية في منتصف الملعب ركز من خلالها المدرب على بعض الجوانب المهارية. وفيما يتعلق بالنواحي التكتيكية أقام المدرب مناورة على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وشهدت تطبيق عدة جمل فنية وتكتيكية. وأختتم المدرب تدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.