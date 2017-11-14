توأم بريطاني ينتحران بنفس الطريقة بعد قطيعة 20 عاما

لندن(صدى):

انتحر توأم بريطاني شنقا بفارق زمني 3 شهور بينهما ، بعد قطيعة دامت 20 عاما.

وقالت صحيفة ” ديلى ميل ” البريطانية: نشب الخلاف بين ” ديفيد ” و ” بول ” البالغين من العمر 55 عامًا، وبعد عثور السلطات على ” ديفيد ” منتحرًا بشنق نفسه فى شهر مايو الماضى، لم يتحمل شقيقه الأمر وشنق نفسه أيضًا فى شهر أغسطس الماضى.

واجه ” ديفيد ” وهو أب لـ 3 أبناء صعوبات مالية، وتراكمت عليه ديون ثقيلة، وصلت إلى 104 آلاف دولار أمريكى فى عام 2005، وأصيب بالاكتئاب، وحاول الإنتحار بتناول جرعة زائدة من الدواء،وتطور ألمر لدرجة أنه اتعدى على زوجته ” أماندا ” بعد 30 عامًا من الزواج، فقررت المحكمة حجزه بموجب قانون الصحة العقلية.

خرج مجددًا ” ديفيد ” للحياة فى 11 مايو الماضى، ولكن تم العثور عليه منتحرًا بعد أيام قليلة، وعلى الجانب الأخر أصيب شقيقه ” بول ” بالاكتئاب، بعد أن فقد الاتصال مع ابنه، وفقدان عمله كسائق شاحنة، وانتحر تاركًا رسالة ” اعتذر لأسرتى، لم أعد قادرًا على تحمل أعباء الحياة ” .