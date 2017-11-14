بالصور.. سيارة ” رولز رويس ” تخطف الأنظار في دبي

دبي(صدى):

أطلقت شركة ” رولز رويس موتور ” ، نسخة خاصة من سيارة ” جوست ” ، وذلك في معرض دبي الدولي للسيارات.

وقال المدير العام لشركة رولز رويس موتور كارز AGMC ممدوح خيرالله: ” لقد استحوذت أعمال خالد الساعي الفنية على الكلمات التي شكّلت روح رولز رويس لعقود من الزمن ” .

وبتصميم من الخطاط الشهير خالد الساعي، برزت على قاعدة العجلات الموسعة للسيارة كلمات مؤسس العلامة التجارية هنري رويس بالخط العربي: ” خذ أفضل ما هو موجود واجعله أفضل، وعندما لا يكون موجوداً، صممه بنفسك ” .