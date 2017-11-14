” تعليم ألمع ” ينظم اللقاء الأول للمساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية بـعسير

سعيد العجل(صدى):

نظمت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع اللقاء الأول للمساعدين والمساعدات للشؤون التعليمية بمنطقة عسير .

وقد كان مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي في إستقبال مساعدي إدارات التعليم.

من جانب آخر استقبلت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة بنت حسن عسيري المساعدات للشؤون التعليمية.

ثم أفتتح مدير التعليم باكورة أعمال ورشة العمل بالشكر الجزيل لسعادة مدير عام إدارة التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان لترشيحه هذه الورقة من خلال المجلس التعليمي بمنطقة عسير واستعرض مفردات الورقة الموسومة بـ ” خزانة الإبداع ” .

حيث تناولت لمّ شتات الخبرات والمشاريع التربوية والتعليمية والخطط العلمية الناجحة التي امتلأ ويمتلئ بها الميدان التربوي في وطننا الحبيب عامة وفي تعليم عسير خاصة.

بعد ذلك توجه الضيوف اثانوية الصديق للإطلاع على مشروع جلوب البيئي والذي حققت المدرسة من خلاله عدداً من الأوسمة على مستوى المملكة.

وفي ذات السياق ، قامت المساعدات للشؤون التعليمية بزيارة للابتدائية الثانية بالشعبين اطلعن خلالها على المكتبة العامة وإنجازات المدرسة .

الجدير بالذكر أن الأستاذ سعد الجوني مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بـ عسير طرح ورقة عمل بعنوان ” نموذج مقترح لتطوير اللقاءات التشاورية للمساعدين بمنطقة عسير ، من أجل الخروج برؤى ونتائج تخدم العملية التربوية .