الحماية المدنية تنقذ 62 حالة احتجاز بالمصاعد في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

نجحت فرق الحماية المدنية في محافظة الطائف، من تحرير 62 حالة احتجاز بالمصاعد، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة من الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء حتي الان.

وتسبب انقطاع الكهرباء في حدوث حالة من الإرباك في بعض الأحياء، كما نتج عنه عدد من حالات احتجاز بالمصاعد، حيث باشرت الجهات المختصة الحالات وفك الاحتجاز دون إصابات.

وورد لعمليات 911 بمكة المكرمة بلاغ انقطاع التيار الكهربائي ببعض أحياء العاصمة المقدسة وجدة والطائف، نتج عنه 62 حالة احتجاز بالمصاعد، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة باشرت فك احتجاز الحالات.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، قبل قليل، أن الخدمة سوف تعود تدريجيًّا في القريب العاجل.