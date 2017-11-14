” أويل برايس ” : مشروعات أرامكو الخارجية تمهد لاكتتاب تاريخي

عادل الحربي(صدى):

أكد موقع ” أويل برايس ” العالمي، المتخصص في التحليلات الاقتصادية المعنية بالطاقة على مستوى العالم، أن دخول المملكة ممثلة في شركة أرامكو العملاقة بسلسلة من المشروعات الاستثمارية في الخارج، يمهد لاكتتاب تاريخي، حيث من المقرر أن يعقد الاكتتاب العام المقبل، بطرح 5% من إجمالي أسهم الشركة للتداول العالمي.

وأضاف الموقع العالمي أن سير خطط استثمارات أرامكو الخارجية، يشير إلى عدم تأثر الأوضاع في المملكة بالإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي، بتوقيف العشرات من المسؤولين والأمراء على ذمة قضايا فساد، لافتة إلى أن تلك الإجراءات بمثابة طمأنة للعالم على واحد من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم.