الكويت: حجز المركبة شهرين لمخالفي ربط الحزام

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المادة رقم 207 من قانون المرور التي تجيز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين مع فرض غرامة مالية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المرور في الكويت بالإنابة، اللواء فهد الشويع، في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، أنه سيتم تطبيق المادة 207 في حال عدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة وركاب المقاعد الأمامية أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة او عدم ارتداء قائد الدراجة النارية الخوذة.

وشدد اللواء الشويع، علي عدم التهاون في تفعيل وتطبيق قانون المرور من اجل سلامة كل فئات المجتمع وتحقيق المزيد من السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطرق.