” سبيس إكس ” تطلق كمبيوتر خارق إلى الفضاء
تطلق شركة ” سبيس إكس ” الفضائية الأمريكية مركبة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، من بين حمولتها كمبيوتر خارق لاختبار قدرته على العمل في الفضاء على مدى سنة.
ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ ” فالكون 9 ” حاملاً مركبة الشحن عند الساعة 16,31 بتوقيت غرينيتش من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، ويتوقع أن يكون الطقس ملائماً بنسبة 70 %.
وتحمل مركبة الشحن طنين و900 كيلوغرام من المؤن والمعدات، من بينها الحاسوب الخارق الذي صممته شركة ” هوليت باكارد ” الأمريكية، ويُعوّل عليه ” لحل المشكلات الاستكشافية الخطرة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37959 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس يامسكين طلعوا للقمر ^^ وانته على شط الندم تصفق بيد ,,
,, هذا ماقالوه قديماً ,, وقديمك نديمك ,,