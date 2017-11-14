” سبيس إكس ” تطلق كمبيوتر خارق إلى الفضاء

واشنطن(صدى):

تطلق شركة ” سبيس إكس ” الفضائية الأمريكية مركبة شحن غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، من بين حمولتها كمبيوتر خارق لاختبار قدرته على العمل في الفضاء على مدى سنة.

ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ ” فالكون 9 ” حاملاً مركبة الشحن عند الساعة 16,31 بتوقيت غرينيتش من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، ويتوقع أن يكون الطقس ملائماً بنسبة 70 %.

وتحمل مركبة الشحن طنين و900 كيلوغرام من المؤن والمعدات، من بينها الحاسوب الخارق الذي صممته شركة ” هوليت باكارد ” الأمريكية، ويُعوّل عليه ” لحل المشكلات الاستكشافية الخطرة ” .