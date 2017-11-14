1000 قطعة نادرة في معرض البشري التعليمي بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم، معرض التراث والوثائق التاريخية ، بمدرسة الحسن بن الهيثم بأبها ، بحضور مدير مكتب التعليم بأبها الدكتور فائز الأسمري ، وعدد من القيادات التعليمية وقادة المدارس .

من جهته قدم آل كركمان شكره وتقديره للمعلم نايف البشري ـ صاحب المعرض ـ ، مؤكدا على أن المعرض سيكون نواة لإنشاء متحف يعنى باستعراض تاريخ التعليم في المنطقة ، من خلال تشكيل فرق عمل خاصة بهذا الشأن من المهتمين بالتراث .

وأوضح صاحب المعرض المعلم نايف البشري ،أن المعرض يضم في جنباته نحو 1000 قطعة ووثيقة تاريخية تراثية ، وصورا فوتوغرافية وأجهزة وكتبا مدرسية، ونماذج من إجابات واختبارات الطلاب في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى عدد من المعروضات النادرة ، وعدد كبير من الأعداد الأولى والنادرة للصحف والمجلات والدوريات الصادرة في عهد الملك سعود والملك فيصل ” رحمهما الله تعالى ” .

وأضاف البشري : يجسد المعرض كذلك أنموذجا للفصل الدراسي في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي بكل ما يحتويه من طاولات وكراسي وكتب وحقائب مدرسية ، وديكورات من الماضي، نفذها معلم التربية الفنية بالمدرسة علي الأحمري، كما أن المعرض يضم في جنباته عشرين قسما تعرض الأسلحة ، والصناعات الجلدية ، وقسم للنقود الورقية والمعدنية والحلي النسائية والقسم الطبي، والاتصالات، والأجهزة الهاتفية القديمة ، وقسم الإضاءة والخطوط السعودية، ولوحات السيارات والدراجات والعربات ، والالعاب القديمة ودكان القرية.

وقدم البشري شكره لمدير عام التعليم بالمنطقة على ما لمسه منه من متابعه ودعم وتشجيع .