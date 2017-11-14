” الإصلاح اليمني ” يصف يتيم المجد بـ ” الزعيم ” وقناة الجزيرة بـ ” الصرح العربي الكبير “

عبدالسلام القزيز(صدى):

في مشهد أثار السخرية والاستهجان، وصف زعيم حزب الإصلاح اليمني، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، عبد المجيد الزنداني، أمير قطر يتيم المجد، بالزعيم متجاهلا عن عمد دوره في نشر الإرهاب في المنطقة ، وتعاونه مع المنظمات الإرهابية.

وتمادى الزنداني في غيه مدافعا عن قناة الجزيرة، الذراع الإعلامية لقطر التي دأبت على بث سموم الفكر الإرهابي، قائلا إنها صرح عربي كبير، بحسب زعمه.