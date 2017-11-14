” الإصلاح اليمني ” يصف يتيم المجد بـ ” الزعيم ” وقناة الجزيرة بـ ” الصرح العربي الكبير “
في مشهد أثار السخرية والاستهجان، وصف زعيم حزب الإصلاح اليمني، المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية، عبد المجيد الزنداني، أمير قطر يتيم المجد، بالزعيم متجاهلا عن عمد دوره في نشر الإرهاب في المنطقة ، وتعاونه مع المنظمات الإرهابية.
وتمادى الزنداني في غيه مدافعا عن قناة الجزيرة، الذراع الإعلامية لقطر التي دأبت على بث سموم الفكر الإرهابي، قائلا إنها صرح عربي كبير، بحسب زعمه.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 3 ساعات
مايمدح السوق الا من ربح فية
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5982 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيم سيم هووزعيقه😁😊
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا يابو زنداني وآغميضه العلم اللي عندك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37959 ] نشر منذ 2 ساعتين
يايتيم المجد تخســأ يايتيم ^^ ماانت بكفو للزعامه ولا زعيم ,,
انت ابن موزه والخاين ابوك ^^ والعلوم الخافيه ، كل به عليم ,,
وهذا الزنديق اليماني شاهدك ^^ كل حصني يرى ذنيبه عظيم ,,
قلم صريح[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
السعودية هي من كانت داعمه لهذا الحزب من الثمانينات , من عهد المقبور عبد الله الاحمر وعيال الاحمر الى الزنداني , الى علي صالح الى دمرو اليمن خلال 30 سنه مضت , اتمنى الان من المملكه والدوله السعوديه الرابعه بالقياده السلمانيه تنظيف وتطهير اليمن من هولاء وتعليقهم في الميادين للعبره
ابومعن[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله كل هذه السنوات يأكلون من خير هذا البلد افاعي ولابد من قطع رأسها
الواحد قع[ عدد التعليقات: 5474 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شيء الرد على الحوثيين ممثلين اليمن الشمالي يكون ردع مزلزل بدون هوادة فكل هؤلاء الزيود خونة يبصقون في البئر الذي يشربون منه ونرجوا من جيش التوحيدمواصلة دحر هذا العدو بأكثر شراسة وبطش وبشكل خاطف وسريع
سيف[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 5 دقائق
هذا من كان بطن أمه وحنا نزغده فلوس
قلب علينا….وفوق هذا عايش بالسعوديه