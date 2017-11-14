79 صاروخًا حوثيًّا استهدف مدن المملكة بدعم إيراني

فهمي محمد(صدى):

أطلقت ميليشيات الحوثي 79 صاروخًا باليستيًّا، على أراضي المملكة منذ بداية حملة إعادة الشرعية في اليمن، بدعم من إيران.

وكان أبرزَها صاروخٌ استهدف العاصمة الرياض قبل عشرة أيام، وصاروخ آخر استهدف مكة المكرمة في 27 يوليو 2017.

واستهدفت تلك الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية، العاصمة الرياض ومكة المكرمة ومدينة نجران بـ9 صواريخ، وجازان بـ 14 صاروخًا، كما استهدفت مناطق أخرى بـ56 صاروخًا.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي في اعتراض تلك الصواريخ التي دأب الحوثيون على محاولة استهداف مدن المملكة.