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المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ” 40 ” اسماً لقيادات الإرهاب

المملكة تعلن عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ” 40 ” اسماً لقيادات الإرهاب
واس(صدى):

أعلنت المملكة عن أرقام التواصل للإبلاغ عن قائمة الـ ” 40 ” اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ورصدت مكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم )، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن وجودهم.

وفيما يلي أرقام التواصل واستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها :
00966555674409
00966555674289
00966555674293
الواتس آب 00966555674293
تلغرام wanted990

 


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